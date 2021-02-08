Вашингтон з Ленем у старті зазнав чергової поразки в НБА

Вашингтон 7 лютого провів виїзний матч проти Шарлотт у рамках регулярного чемпіонату НБА. Клуб Олексія Леня не уникнув чергової поразки у сезоні.

Вашингтон не зумів уникнути виїзної поразки проти Шарлотт – 119:97. Протягом всієї зустрічі господарі володіли перевагою на майданчику, лише останню чверть гості залишили за собою – 34:31, 35:21, 33:21, 17:24.

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Невдалий матч Леня

Свій час у матчі отримав баскетболіст Вашингтона Олексій Лень. Для центрового ця поява у стартовому складі стала першою у клубі. Українець провів на паркеті 7 хвилин 56 секунд, за цей час Лень набрав лише 2 очки, здійснив 1 передачу та таку ж кількість підбирань. Також Олексій запам'ятався 1-м блок-шотом.

Така не надто виразна гра легіонера з України не дозволила клубу здобути перемогу. Ця поразка стала для Вашингтона вже 15-ю у сезоні в НБА. Зараз клуб Леня йде 14-м серед 15 команд у таблиці Східної конференції.

Їх суперник Шарлотт розташовується на 7 місці, у його активі 11 звитяг при 13 поразках. Останню сходинку продовжує займати Детройт Святослава Михайлюка.

Наступний матч клуб Леня проведе 9 лютого на виїзді проти Чикаго.

Шарлотт – Вашингтон відеоогляд