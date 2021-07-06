Не можу зрозуміти, чому у спорт притягують політику, – Ващук про заборону України їхати у Москву

Збірна України з пляжного футболу не поїде на чемпіонат світу у Москву попри те, що подолала сито кваліфікації. Віцепрезидент Асоціації пляжного футболу України (АПФУ) Владислав Ващук прокоментував заборону футболістам їхати у Росію.

Не треба політику вмішувати у спорт

Ващук заявив, що рішення не їхати у Москву було прийнято після рекомендацій Міністерства молоді та спорту й Української асоціації футболу (УАФ).

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Таке рішення прийняли на підставі рекомендацій УАФ і Міністерства молоді та спорту України. Я щойно прилетів з Риму, це вирішили без мене, я в цьому участі не брав. Щодо преміальних, хлопці не будуть ображені, але суть же не в цьому. Суть в тому, що хлопці боролися. Не можу зрозуміти, чому в спорт притягують політику,

– сказав Ващук.

Збірна України успішно пройшла кваліфікацію. За словами віцепрезидента АПФУ, Україна не відмовилася від участі у відборі, адже футболістам казали, що вони поїдуть на чемпіонат світу у Росії.

"Нам сказали їхати. У нас відбір на чемпіонат світу, нам не вигравати? Програвати? Взагалі не брати участь? Як хлопців налаштовувати? Давайте тоді взагалі пляжний футбол не будемо розвивати. У пляжному футболі я буквально місяць, раніше я ним не займався. Без жодної задньої думки відправляли хлопців завоювати путівку на чемпіонат світу, а далі б розбиралися. Хлопці її завоювали. Я не розумію, чому прийняли таке рішення", – зазначив Ващук.

Ващук обурений тим, що політику вмішують у спорт. За його словами, збірна України – одна з найсильніших команд світу.

Є спорт, а є політика. Не треба політику вмішувати у спорт, на сьогодні це різні речі. Ми говоримо, що потрібно популяризувати пляжний футбол, грати в нього, а нам всюди блокують – зробіть те, зробіть це. Може, нам ще будуть розповідати, як грати, а як не грати? Це надзвичайний момент. У нас одна з кращих команд світу, а ми відмовляємося їхати на чемпіонат світу, який можемо виграти. Відмовляємося від такого шансу, я цього не розумію,

– зазначив функціонер.

Якщо Україна не поїде у Росію, то може зіткнутися із санкціями.

"Все може бути, я не знаю. Складно міркувати. Я за те, що треба їхати, грати і нічого не боятися. Ми вийшли на чемпіонат світу, який пройде у Москві, що тут поганого?", – резюмував Ващук.

Чемпіонат світу у Москві пройде з 21 до 29 серпня. Участь візьмуть 16 команд – 4 з Європи. Жеребкування фінальної стадії відбудеться 8 липня у Цюриху (Швейцарія).