VAR скасував гол Роналду на 94 хвилині: Ювентус сенсаційно втратив очки з Удінезе – відео
Джерело:24 канал
Повернення тренера Массіміліано Аллегрі в Ювентус вийшло не дуже вдалим. Команда в першому турі чемпіонату Італії зіграла з Удінезе 2:2.
Удінезе – Ювентус 2:2
Голи: Перейра 51 (пен.), Деулофеу 84 – Дібала 3, Куадрадо 23
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Удінезе у рідних стінах приймав Ювентус. Цікаво, що на цей, перший офіційний матч у сезоні, зірковий форвард "б'янконеррі" Роналду залишився у запасі. Однак, це не завадило їм вже на третій хвилині вирватись уперед – відзначився Дибала. У середині тайму туринці закріпили перевагу – один поклав Куадрадо, а Дибала записав до свого активу ще й асист.
Після перерви рефері призначив одинадцятиметровий за фол Щенсни у штрафному майданчику. Його без особливих проблем реалізував Перейра. Після цього господарі продовжили відчайдушні спроби зрівняти рахунок і вже під завісу тайму ще один зумів забити Деулофеу.
До кінця матчу шоковані туринці так намагались повернути собі перевагу й на останніх хвилинах компенсованого часу Роналду таки зумів це зробити, але його гол було скасовано після перегляду VAR – офсайд. У підсумку – бойова нічия – 2:2.
Удінезе – Ювентус відеоогляд