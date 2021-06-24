Цуренко вийшла в основну сітку Вімблдону: це її перший Великий Шолом за півтора року

Українська тенісистка Леся Цуренко (№164 WTA) зуміла кваліфікуватися в основну сітку Вімблдону-2021. Українка в фінальному матчі кваліфікації трав'яного Шолома в трьох сетах обіграла китаянку Ванг Яфань.

Ван Яфань – Леся Цуренко 1:2 (7:5, 2:6, 2:6)

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Тенісистки провели на корті майже два з половиною години. Леся записала в свій актив вісім брейків, помилившись на подачі три рази.

Яфань тричі подала навиліт, допустила чотири "подвійних" і реалізувала п'ять брейк-поінтів з десяти. Це була третя особиста зустріч спортсменок – рахунок 3:0 на користь українки.

Крім Цуренко в основній сітці Вімблдону зіграють ще три українки – Еліна Світоліна, Марта Костюк і Катерина Козлова. Зазначимо, що Ангеліна Калініна також вийшла у фінал кваліфікації трав'яного турніру серії Великого Шолома.