Мова про Луї Ван Гала, який повернувся на тренерський місток "Ораньє" вже втретє. Ця перемога стала для нього 38-ою на чолі збірної.
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Рекорд Ван Гала
Тепер Луї Ван Гал за цим показником у збірній Нідерландів – одноосібний лідер. Раніше він розділяв перше місце з Діком Адвокаатом, у якого так і залишилося 37 перемог. Далі за ними йдуть:
- Боб Гленденнінг – 36 перемог,
- Марко Ван Бастен – 35 перемог,
- Берт Ван Марвейк – 34 перемоги.
Луї Ван Гал та збірна Нідерландів
- Луї Ван Гал повернувся до керма збірної Нідерландів у 2021 році – це вже його третє "пришестя". Вперше він очолював "Ораньє" у 2000 – 2002 роках, але був звільнений після провального відбору на ЧС-2002.
- Поки найбільш успішним є другий прихід. Тоді після повернення у 2012 році Ван Гал вже впевнено вив Нідерланди на чемпіонат світу в Бразилії, де здобув з командою бронзові медалі.
- Чемпіонат світу в Катарі – остання нагода для Ван Гала перевершити це досягнення. Адже за підсумками ЧС-2022 71-річний фахівець планує завершувати тренерську кар'єру.