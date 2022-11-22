Мова про Луї Ван Гала, який повернувся на тренерський місток "Ораньє" вже втретє. Ця перемога стала для нього 38-ою на чолі збірної.

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Рекорд Ван Гала

Тепер Луї Ван Гал за цим показником у збірній Нідерландів – одноосібний лідер. Раніше він розділяв перше місце з Діком Адвокаатом, у якого так і залишилося 37 перемог. Далі за ними йдуть:

Боб Гленденнінг – 36 перемог,

Марко Ван Бастен – 35 перемог,

Берт Ван Марвейк – 34 перемоги.

Луї Ван Гал та збірна Нідерландів