Вам тут не раді: ультрас Динамо зірвали величезний банер Шахтаря в центрі Києва – відео

У центрі Києва демонтували рекламний плакат Шахтаря. Брандмауер був знятий зі стіни будівлі.

Про це повідомила група фанатів "Динамо" – "Солянка БС" на своїй сторінці в інстаграмі.

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Так, вони заявили, що зняли черговий брандмауер в центрі столиці України, доповнивши пост промовистим написом:

Вам тут не раді.

На великому рекламному постері були зображені Тарас Степаненко та Микола Матвієнко, а також підпис "граючи стильно".

Коли зіграють Шахтар та Динамо?

Ультрас Шахтаря і Динамо зможуть зустрітися особисто 22 вересня 2021 року – в цей день на НСК "Олімпійський" відбудеться розіграш Суперкубка України, причому номінальними господарями поля стане саме донецький клуб.