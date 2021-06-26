Боттас ледь не розбив свій Mercedes на піт-лейн та отримав покарання: відео

Фінський гонщик Формули-1 Валттері Боттас проводить непереконливий сезон-2021, за що може поплатитися втратою місця у Mercedes. Невдачі Валттері продовжилися в Австрії, де відбудеться 8-й етап у сезоні.

Боттас отримав штраф

У п'ятницю, 25 червня, під час вільних заїздів на "Ред Булл Ринг" Боттас зумів отримати штраф на гонку.

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Валттері вирішив розвернутися прямо на піт-лейн. Маневр Боттаса був надзвичайно небезпечним, адже він міг не тільки розбити свій болід, але збити когось з механіків.

Унаслідок небезпечного маневру Валттері Боттас втратить три позиції на старті гран-прі Штирії в неділю 27 червня. Про це повідомив Ендрю Бенсон.

Боттас оштрафований за створення потенційно небезпечної ситуації. Фінський гонщик не погоджується зі штрафом.

У сезоні-2021 Боттас набрав тільке 59 очко та посідає 5 міце у заліку пілотів. Його контракт з Mercedes закінчується у 2021 році.

Кваліфікація гран-прі Штирії відбудеться 26 червня та розпочнеться о 16:00. Гонка відбудеться 27 червня. Початок о 16:00.