Боттас ледь не розбив свій Mercedes на піт-лейн та отримав покарання: відео
26 червня 2021 , 12:34Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Фінський гонщик Формули-1 Валттері Боттас проводить непереконливий сезон-2021, за що може поплатитися втратою місця у Mercedes. Невдачі Валттері продовжилися в Австрії, де відбудеться 8-й етап у сезоні.
Боттас отримав штраф
У п'ятницю, 25 червня, під час вільних заїздів на "Ред Булл Ринг" Боттас зумів отримати штраф на гонку.
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Валттері вирішив розвернутися прямо на піт-лейн. Маневр Боттаса був надзвичайно небезпечним, адже він міг не тільки розбити свій болід, але збити когось з механіків.
- Унаслідок небезпечного маневру Валттері Боттас втратить три позиції на старті гран-прі Штирії в неділю 27 червня. Про це повідомив Ендрю Бенсон.
- Боттас оштрафований за створення потенційно небезпечної ситуації. Фінський гонщик не погоджується зі штрафом.
У сезоні-2021 Боттас набрав тільке 59 очко та посідає 5 міце у заліку пілотів. Його контракт з Mercedes закінчується у 2021 році.Кваліфікація гран-прі Штирії відбудеться 26 червня та розпочнеться о 16:00. Гонка відбудеться 27 червня. Початок о 16:00.