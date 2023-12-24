Покарання за провал: гравці Наполі забули тренера на стадіоні після програшу Ромі – фото курйозу
Джерело:Marca
Вальтер Маццарі не встиг на командний автобус після гри на "Стадіо Олімпіко". Коучу довелось викликати таксі та їхати на ньому в інше місто за дві сотні кілометрів.
В чемпіонаті Італії добіг кінця 17 тур Серії А. В центральній грі вікенду чинний чемпіон турніру Наполі приїхав в гості до Роми Жозе Моуріньо.
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Гра склалась вкрай невдало для "партенопеїв". Наполі поступився 0:2, а також догравав зустріч у меншості через червоні картки у Політано та Осімхена.
Після матчу стався курйозний інцидент із наставником гостей Вальтером Маццарі. Командний автобус з гравцями залишив стадіон, аж потім з'ясувалось, що він забув на арені самого Маццарі.
Маццарі на парковці стадіону Роми / Marca
Вальтера побачили на парковці "Стадіо Олімпіко" з валізами в очікуванні таксі. ЗМІ припускають, що команда не дочекалась тренера через велику кількість інтерв'ю.
Хай там як, а Маццарі дочекався таксі та подолав на ньому більше двохсот кілометрів. До Неаполя коуч дістався лише наступного дня зранку.
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Турнірне становище в Серії А
- поразка від Роми стала для Наполі третьою за останні чотири матчі в Серії А
- неаполітанці впали аж на сьоме місце, маючи 27 балів
- відстань від топ-четвірки становить чотири бали, а від лідера Інтера – аж 17
- натомість Рома змогла піднятися на шосту сходинку, опинившись в одному балі попереду Наполі
- в наступному турі римляни зіграють проти Ювентуса, а Наполі прийме Монцу