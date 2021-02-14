Зірка української гімнастики Валерія Юзвяк повідомила про страшний діагноз: відео

Бронзова призерка чемпіонату світу з художньої гімнастики Валерія Юзвяк повідомила про страшний діагноз. У 21-річної української спортсменки рабдоміосаркома – це агресивна злоякісна пухлина.

Валерія у своєму інстаграмі зізналася, що їй потрібно дороге лікування в Німеччині, є високі шанси на одужання, тому вона просить своїх уболівальників про підтримку.

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"Усім привіт! Якщо чесно, то пишу і руки тремтять... Мені поставили діагноз: рабдоміосаркома. Я знаю, що серед Вас є безліч добрих і чуйних людей, тому хочу попросити у Вас фінансової допомоги тому сума дійсно дуже велика. Заздалегідь велике дякую. Я Вас всіх дуже люблю. Будьте здорові. 5363542015389795, Юзвяк Валерія Вадимівна", – написала спортсменка.

Що відомо про Валерію Юзвяк

Валерія народилася в Ужгороді і там же починала займатися художньою гімнастикою. У 2014 році дівчина пробилася в збірну України, проте на Олімпіаді-2016 була лише в якості запасної.

На чемпіонаті Європи в Києві Юзвяк разом з Анастасією Возняк, Марією Височанською, Маріолою Бондарчук і Діаною Баєвою завоювала "золото" у вправі з п'ятьма м'ячами, "срібло" у вправі з обручами і булавами, дівчата стали "бронзовими" в груповому багатоборстві, що дозволило українкам завоювати золоту нагороду в командному заліку.