Карпати можу підсилитись фіналістом Ліги Європи, якого викинув віцечемпіон УПЛ

Львівські Карпати серйозно перебудовуються після приходу до тренерського містка Мирона Маркевича. "Леви" оголосили про припинення співпраці з 15 футболістами. Натомість готуються запросити гравців із УПЛ.

ЗМІ активно сватають багатьох футболістів до Львова, особливо це стосується гравців із Металіста та Металіста-1925. Однак наразі офіційної інформації про жодного новачка немає. 20 червня з'явилась інформація про можливе підсилення лінії захисту Карпат досвідченим 27-річним правим оборонцем Валерієм Лучкевичем.

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Вже грав під керівництвом Мирона Богдановича

Футболіст Дніпра-1 потрапив із кадрову чистку клубу, тому з 1 липня офіційно буде у статусі вільного агента. Своєму майбутньому клубу Лучкевич дістанеться абсолютно безкоштовно.

Позитивним фактором для Карпат є те, що Лучкевич раніше пограв під керівництвом Мирона Маркевича. Було це ще за часів існування Дніпра, з яким обидва доходили до фіналу Ліги Європи, де поступились іспанській Севільї (2:3).

Маркевич не проти знову попрацювати із тим талановитим та працьовитим футболістом. Тому усі шанси для цього є.

Після кадрової чистки Карпати залишились лише з трьома захисниками (Саківим, Катричем та Ломницьким). Тому "зелено-білим" потрібно підсилювати свою команду. 20 червня львівський клуб офіційно оголосив про відхід одразу 15 футболістів.

Нагадаємо, що "левам" не вдалось вийти в УПЛ за підсумками сезону-2022/2023 Першої ліги України. Після чого Андрій Тлумак покинув посаду головного тренера, яку обійняв пізніше Мирон Маркевич. Тлумак залишиться працювати у Карпатах, але вже поза межами тренерського містка.

Коротко про футбольну кар'єру Валерія Лучкевича