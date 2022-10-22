Металіст 1925 попрощався з головним тренером, який вивів клуб в УПЛ
Джерело:сайт Металіста 1925
В УПЛ відбулась тренерська відставка. Харківський Металіст 1925 припинив співпрацю з Валерієм Кривенцовим.
Разом із Валерією Кривенцовим команду покинули його помічники – Євген Котов та Олександр Коваль. Хто готує Металіст 1925 до матчу проти львівського Руха стане відомо 23 жовтня.
Читайте також Олександрія здобула третю перемогу поспіль і наблизилась до лідерів УПЛ: відео красивих голів
Відзначимо, що саме того дня харків'яни зіграють на виїзді проти Руха. Початок зустрічі о 15:00.
Харківський клуб подякував наставнику за роботу та побажав успіху у подальшій кар'єрі.
Напередодні поєдинку вже колишня команда Кривенцова посідає 10-те місце у турнірній таблиці УПЛ, маючи у своєму активі 9 очок.
Рух "дихає у спину" харків'янам – 7 балів та 11-та сходинка.
Що відомо про роботу Кривенцова на чолі Металіста 1925
- Саме Валерій Кривенцов підвищив Металіст 1925 із Першої ліги в УПЛ.
- 49-річний наставник провів на чолі харківського клубу 53 матчі.
- У сезоні-2022/2023 харків'яни під керівництвом Кривенцова провели 7 поєдинків, у яких команда здобула 2 перемоги, стільки ж програла та тричі розписувала мирову.