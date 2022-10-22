Металіст 1925 попрощався з головним тренером, який вивів клуб в УПЛ

В УПЛ відбулась тренерська відставка. Харківський Металіст 1925 припинив співпрацю з Валерієм Кривенцовим.

Разом із Валерією Кривенцовим команду покинули його помічники – Євген Котов та Олександр Коваль. Хто готує Металіст 1925 до матчу проти львівського Руха стане відомо 23 жовтня.

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Відзначимо, що саме того дня харків'яни зіграють на виїзді проти Руха. Початок зустрічі о 15:00.

Харківський клуб подякував наставнику за роботу та побажав успіху у подальшій кар'єрі.

Напередодні поєдинку вже колишня команда Кривенцова посідає 10-те місце у турнірній таблиці УПЛ, маючи у своєму активі 9 очок.

Рух "дихає у спину" харків'янам – 7 балів та 11-та сходинка.

Що відомо про роботу Кривенцова на чолі Металіста 1925