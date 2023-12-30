Ватажок російських терористів Владімір Путін зібрався вп'яте брати участь у так званих виборах президента Росії. До цього фарсу приєднався екстренер "біло-синіх" Валєрій Газзаєв.

У березні 2024 року країна 404 проведе видимість виборів президента із заздалегідь відомим результатом. Міжнародного злочинця підтримали 17 представників спорту, в тому числі колишній тренер київського Динамо Валерій Газзаєв, повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Ще один посіпака Путіна

Валерій Газзаєв давно змінив футбол на політику. Ще у 2012 році він був довіреною особою кривавого маніяка. Тож коли на початку грудня 2023 року Путін оголосив про участь у майбутніх виборах, "вірний пес" приєднався до його команди.

Зазначимо, що у переліку довірених осіб Путіна присутній зрадник України Сергій Карякін. Відомий шахіст та прихильник кремлівського диктатора отримав паспорт Росії ще у 2009 році. Також до команди ватажка терористів приєдналася уродженка Дніпра Тетяна Навка, яка є дружиною прессекретаря Путіна Дмітрія Пєскова.

"Нейтральний" список довірених осіб Путіна

Анна Богалій (дворазова олімпійська чемпіонка з біатлону);

Іріна Вінер (голова Всеросійської федерації художньої гімнастики);

Максим Вилегжанін (триразовий призер ОІ з лижних перегонів);

Альона Вяльбе (голова Федерації лижних перегонів Росії, триразова олімпійська чемпіонка);

Валєрій Газзаєв (екстренер ЦСКА та збірної Росії з футболу);

Ольга Зайцева (дворазова олімпійська чемпіонка з біатлону);

Даніс Заріпов (триразовий чемпіон світу з хокею);

Сергєй Карякін (шахіст);

Татьяна Навка (олімпійська чемпіонка з фігурного катання);

Нікіта Нагорний (олімпійський чемпіон зі спортивної гімнастики);

Глєб Писаревський (призер Олімпійських ігор з важкої атлетики);

Євгеній Плющенко (дворазовий олімпійський чемпіон із фігурного катання);

Александр Повєткін (олімпійський чемпіон з боксу);

Михаіл Рахлін (заслужений тренер Росії з дзюдо);

Свєтлана Ромашина (семиразова олімпійська чемпіонка із синхронного плавання);

Євгеній Рилов (дворазовий олімпійський чемпіон з плавання);

Сергєй Тетюхін (олімпійський чемпіон з волейболу);

Александр Шлеменко (боєць ММА).

Провальний тренер киян

Нагадаємо, що Валерій Газзаєв очолив столичний клуб у травні 2009 року. Разом з динамівцями він зумів виграти лише Суперкубок України. У сезоні 2009/10 після 22 безпрограшних матчів кияни випереджали Шахтар на 7 очок.

Однак в останніх поєдинках кияни розгубили свою перевагу. Через це вболівальники влаштували обструкцію тренеру. Один із фанів "біло-синіх" навіть кинув пластикову пляшку в голову Газзаєва.

Після вильоту Динамо з кваліфікації ЛЧ та ганебних результатів в Лізі Європи керівництво клубу вказало на двері одіозному тренеру. Після роботи в Києві Газзаєв практично завершив свою тренерську діяльність.