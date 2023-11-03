Ніякої поваги, ніяких поклонів агресорам, – Чоботар після перемоги над росіянином на ЧС

Український каратист Валерій Чоботар став бронзовим призером чемпіонату світу. У втішному фіналі він переміг росіянина Едуарда Гаспаряна

Збірна України з карате вирішила взяти участь у чемпіонаті світу, попри те, що туди допустили росіян у "нейтральному" статусі.

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І уникнути протистояння українців та росіян на турнірі не вдалося. У ваговій категорії до 84 кілограм у бронзовому фіналі зійшлися українець Валерій Чоботар та представник країни-агресора Едуард Гаспарян. Сильнішим виявився українець, який і здобув бронзову нагороду.

А після бою Чоботар відмовився від традиційного поклону. Все через те, що його суперником був саме росіянин.

"Ніякої поваги, ніяких поклонів "агресорам", їм не місце на татамі, на коврах чи будь-яких спортивних аренах. Наслідуємо приклад Ольги Харлан", – написав Чоботар в інстаграм.

Нагадаємо, українська фехтувальниця Ольга Харлан на чемпіонаті світу після перемоги над росіянкою не дала їй потиснути руку. Через це російська делегація подала скаргу, і Харлан було дискваліфіковано з турніру. Їй також загрожувало тривале відсторонення від міжнародних змагань. Через це піднявся чималий скандал. Відтак міжнародна федерація фехтування була змушена внести зміни у своїй правила, які дозволили українцям не "вітатися" з росіянами. А дискваліфікацію з Харлан було знято.

Окрім того, Харлан подарувала Головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному щаблю, якою перемогла росіянку.