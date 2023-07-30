Мотиваційні слова на фоні перелому: гравець Шахтаря відправив росіянам "вибуховий подарунок"

Валерій Бондар відрегаував на свою страшну травму. Захисник донецького колективу також підтримав ЗСУ.

Валерій Бондар відправив "вибуховий подарунок" росіянам. Захисник вибав мотиваційний та водночас зворушливий текст.

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Повернеться сильнішим

Валерій Бондар отримав страшну травму у першому ж офіційному матчі Шахтаря у новому сезоні (проти Металіста 1925, який завершився перемогою "гірників" із рахунком 1:2). Молодому захиснику діагностували перелом ключиці. Такі негаразди свідчать про те, що центрбек пропустить близько 2 місяців футболу. Та от Бондар приймає таке випробування з гідністю. Ба більше, Валерій не забуває підтримувати ЗСУ. Футболіст у соціальних мережах показав світлину снаряда з написом "Травми роблять нас сильнішими. Валерій Бондар, за Україну".

Я хочу подякувати всім за підтримку. Чергове непросте випробування для мене, але я обов'язково впораюся, адже зі мною поряд моя дружина, моя сім'я, друзі та команда. Я завжди викладаюся на кожному тренуванні і в кожному матчі на повну, щось може виходити, щось – ні, але завжди борюся до останнього заради перемоги нашої команди. Перше, що мене цікавило, з яким рахунком завершилася гра. Вчора команда виграла, а, значить, матч зіграв недарма. Попереду відновлення, але з сьогоднішнього дня вже тільки з бойовим настроєм рухаємося вперед. Повернуся сильнішим, іншого розкладу і не може бути,

– написав Бондар про свою травму.

"Вибуховий подарунок" / інстаграм Бондаря