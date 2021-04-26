Ще один ключовий гравець збірної України пропустить Євро-2020

26 квітня 2021 , 18:32
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Джерело:

Великий футбол

Захисник Шахтаря Валерій Бондар в матчі з Олександрією (0:2) отримав таку ж травму, як і форвард "гірників" Жуніор Мораес на тренуванні – пошкодження хрестоподібної зв'язки.

Про це з 99 відсотковою ймовірністю заявив ведучий програми "Великий футбол" Олександр Денисов.

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До слова.  Валерій Бондар з великою часткою ймовірності пропустить Євро-2020, яке відбудеться з 11 червня по 11 липня 2021 року. Це одна з найсерйозніших травм у футболі. Як правило, період відновлення від неї становить близько шести місяців.

Як Бондар отримав травму

Трапилося це у поєдинку 23 туру УПЛ з Олександрією (0:2).

22-річний захисник зіткнувся з гравцем Олександрії Євгеном Шасталом. На 20-й хвилині в ігровому епізоді Шастал впав на ліву ногу Бондаря, після чого той покинув поле на ношах.


Травма Валерія Бондаря у матчі з Олександрією / Фото: ФК Шахтар

Автор: Юрій Семенюк