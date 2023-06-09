Граємо і живемо завдяки ЗСУ, – Бондар про війну та техногенну катастрофу на Херсонщині

Гравець збірної України та донецького Шахтаря Валерій Бондар прокоментував останні жахливі події в Україні. Центральний захисник також розповів про знайомство з новим тренерським штабом і його вимогами напередодні матчу проти збірної Німеччини.

Збірна України 12 числа зіграє свій перший з трьох червневих матчів. Суперником буде 4-разовий чемпіон світу – збірна Німеччини.

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Окупантам не місце на нашій землі

Захисник Валерій Бондар напередодні матчу прокоментував жахливі події й наслідки, які виникли після підриву Каховської ГЕС. Українець вірить у титанів із ЗСУ та поділився переживаннями за близьких та Україну в цілому.

Хоч ти і виїхав з країни, у тебе там залишаються батьки, дружина і сім'я. Кожному зараз небезпечно в Україні. Звісно, ми дуже хвилюємось за нашу країну. Те, що роблять ці дуже погані люди, боляче сприймається. Катастрофу, яку вони створили кілька днів тому, не можна описати словами. Скільки людей загинуло, скільки тварин... Дуже важко про це говорити. Звісно, ми віримо у ЗСУ. Ми граємо і живемо завдяки їм. Вони захищають нас і ми можемо робити свою справу. Дякуємо їм щодня. Хочу побажати їм сил, вдачі, усього, щоб вигнати покидьків з нашої країни,

– сказав Бондар.

Знайомство з новим тренерським штабом

7 червня у збірної України офіційно з'явився новий головний тренер. Сергій Ребров одразу почав готувати команду до матчу у Бремені. Валерій Бондар підкреслив, що новий наставник користується повагою підопічних і зі старту намагається донести команді нові тактичні моменти:

"Є велике натхнення, великі амбіції та велике бажання грати. Познайомились з новим тренером – це легенда українського футболу та київського Динамо. Звісно, всі уважно слухали його та робили у себе в голові якісь вправи, що пов'язані з тактичними моментами. Познайомились і вивчаємо його стиль гри".

Перший матч на чолі збірної України Ребров проведе 12 червня о 19:00. Це буде товариська гра з Німеччиною, а 16-го та 19-го вдюуться перші офіціні матчі – Україна зіграє матчі відбору до Євро-2024 проти Північної Македонії та Мальти.