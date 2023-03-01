"Ця особа померла для мене ще 26 лютого 2022 року": Цербе висловилася про зрадницю Зубрилову

Жорстока війна Росії проти України показала, хто наші друзі, а хто ніколи не був ними. На жаль, певна частина українських спортсменів зрадили свою Батьківщину.

Поміж зрадників опинилася прославлена українська біатлоністка Олена Зубрилова. Чотириразова чемпіонка світу не засудила агресію Росії та підтримує посібника Путіна Лукашенка.

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У недавньому інтерв'ю білоруським ЗМІ уродженка Сумщини пройшлася між крапельками дощу, не назвавши винуватця агресії.

Мої рідні там перебувають. Дуже боляче. Сподіваємося, що все там найближчим часом закінчиться, ми житимемо всі у мирі, будемо спілкуватися та дружити,

– сказала Зубрилова в інтерв'ю.

Реакція Валентини Цербе-Несіної

Ганебну поведінку колишньої партнерки по збірній України прокоментувала бронзова призерка Олімпійських ігор 1994 Валентина Цербе-Несіна.

"Єдине питання до цієї особи: чому мовчиш, коли твоя нова теперішня батьківщина понад рік сприяє війні проти твого народу, твоєї рідної мамусі та донечки, твого золотого свекра, який з пелюшок няньчить твою дитину?

Ця особа померла для мене ще 26 лютого 2022 року. Так, я її вітала з днем народження на другий день війни, хотіла достукатися до її серця. Тиша, вона не відповіла мені навіть в приват.

Я давно підіймаю питання щодо скасування всіх її регалій, спортивних та державних нагород України", – написала Цербе-Несіна.