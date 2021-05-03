Чемпіонська гонка триває: Барселона з дублем Мессі здолала Валенсію – відео

У матчі 34-го туру чемпіонату Іспанії Валенсія на своєму полі приймала Барселону. Поєдинок завершився вольовою перемогою каталонців.

Валенсія – Барселона 2:3

Голи: Габріель Пауліста, 50, Солер, 83 – Мессі, 57, 69, Грізманн, 63

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У першому таймі каталонці звично мали величезну перевагу по володінню м'ячем. Однак моментів було створено не так багато. Команди закономірно пішли на перерву без забитих м'ячів.

У другій половині зустрічі господарі відкрили рахунок силами Габріеля Паулісти. Але досить швидко гості заробили пенальті. Його не реалізував Мессі. Правда в продовженні атаки аргентинець все ж добив м'яч у ворота.

Далі протягом 12 хвилин "синьо-гранатові" оформили ще два голи. Відзначився Грізманн, дубль зі штрафного оформив капітан команди. Забитий під кінець м'яч Солери став слабкою втіхою для Валенсії.

Барселона набрала 74 очки і продовжує боротьбу за чемпіонство. У лідируючого Атлетіко 76 очок, а у Реала – 74.

Валенсія – Барселона відеоогляд