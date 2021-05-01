Валенсія – Барселона: де дивитися матч Ла Ліги

У неділю, 2 травня, Валенсія на власному полі прийматиме Барселону у центральному матчі туру чемпіонату Іспанії. В Україні цей поєдинко можна переглянути по телебаченню, а також онлайн.
Матч чемпіонату Іспанії між Валенсією і Барселоною розпочнеться о 22:00
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Валенсія – Барселона: де дивитися
Трансляція матчу Валенсія – Барселона в Україні буде доступна на платформі Megogo.
Перегляд гри доступний для всіх користувачів з "Оптимальною" та "Максимальної" підпискою від Megogo. Для нових користувачів доступна акція "Перший місяць за 1 грн".
Перед матчем
- Барселона підходить до матчу у статусі фаворита протистояння. Однак підопічні Рональда Кумана завершила матч у минулому турі проти Гранади не з тим рахунком, який би хотіли бачити на табло. Каталонці несподівано поступились господарям з рахунком 2:1. Єдиний гол за каталонський клуб забив Ліонель Мессі.
- Валенсія провалює цей сезон – лише 14 місце серед 20 клубів. У їх активі 36 очок. "Кажани" у минулому матчі не змогли у більшості переграти Алавес – 1:1. Барселона ж залишається у боротьбі за золоті нагороди Ла Ліги. Відставання від Атлетіко, який йде лідером, складає лише 2 пункти.
- У Ла Лізі клуби провели 171 поєдинок. Тут колосальна перевага на стороні Барселони – 83 перемоги. Валенсія у 43 зустрічах святкувала успіх. Ще 45 матчів завершувались мировою.