Віддячив тренеру за місце в основі: Яремчук забив третій гол за Валенсію – відео

У суботу, 3 лютого, іспанська Валенсія в рамках матчу 23-туру Ла Ліги приймала Альмерію. У складі господарів поля результативним ударом відзначився Роман Яремчук.

Головний тренер "кажанів" місце у стартовому складі довірив Роману Яремчуку. Український форвард віддячив коучу забитим м'ячем, пише 24 Канал.

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Футболісти Валенсії першими відкрили рахунок у матчі. На 14-й хвилині форвард "кажанів" Уго Дуро завершив свій ривок точним ударом у нижній кут воріт.

Потім за справу взявся його український напарник по нападу. На 23-й хвилині матчу Роман Яремчук опинився у потрібному місці в потрібний час і ударом головою замкнув навіс, зробивши рахунок 2:0.

Відео голу Яремчука

Український форвард на радощах зняв футболку, за що отримав заслужену, але непотрібну жовту картку.

Гол у ворота Альмерії став третім для Яремчука у Валенсії. Раніше нападник забивав у чемпіонаті та Кубку Іспанії.