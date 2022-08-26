Футболіст Шахтаря влаштував дебош у команді: клуб не даватиме шанс скандалісту

Донецький Шахтар і так через війну відчуває кадровий голод, а тут ще й деякі з футболістів вирішили проявити свій характер. Вінгер Владислав Вакула знову потрапив у скандал.

Футбольна кар'єра йде у прірву

23-річний футболіст вже далеко не вперше показує себе з негативної сторони. У лютому 2021 року Владислав Вакула потрапив у ДТП якраз перед автомобілем поліції.

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Футболіст перебрав із алкоголем та п'яним їхав за кермом свого Mercedes. На швидкості Вакула не вписався у поворот та виїхав ха проїжджу частину, збивши дорожній знак. Відзначалось, що футболіст ще тоді Маріуполя їхав із дня народження президента клубу Андрія Саніна.

Після оренди у Маріуполі, який через війну не виступає у новому сезоні УПЛ, повернувся у Шахтар. Вінгер провів з командою усі збори та повинен був зарекомендувати себе у складі "гірників". Все б нічого, якби не норовистий характер футболіста.

Вакула влаштував конфлікт із кимось із донецької команди. Такий вчинок не оцінив головний тренер донеччан Ігор Йовічевіч. Тепер шансів у Владислава зіграти у футболці Шахтаря буде не так багато. Адже Шахтар підписав на його позицію Івана Петряка. Про це розповів журналіст Ігор Бурбас.

Цікаво, що в оренді у Десні Вакула теж мав проблеми з дисципліною.

Коротко про кар'єру Вакули

Усю свою футбольну кар'єру провів в Україні. Пограв за цілий ряд клубів – УФК Харків, Сталь, Маріуполь, Шахтар, Десну та Ворсклу.

Останнім клубом перед повернення у Шахтар був гравцем Полісся, але після шести місяців оренди прибув до "гірників".

Контракт Вакули з Шахтарем розрахований до кінця червня 2024 року.

Відзначимо, що Вакула у першому турі УПЛ навіть не потрапив у заявку Шахтаря на матч проти Металіста 1925 (0:0).