Вакцинація проти коронавірусу стане обов'язковою для всіх учасників Формули-1 у новому сезоні
Джерело:The Times
У новому сезоні Формули-1 стане обов'язковою повна вакцинація проти коронавірусу. Ці зміни стосуватимуться не лише гонщиків, а й решти акредитованих осіб.
Обов'язкова вакцинація: нові правила Формули-1
У цьому році на учасників Формули-1 очікують нові правила. Аби змагатися в перегонах, а також мати доступ до спортсменів, необхідно надати довідку про щеплення проти коронавірусної інфекції.
До речі Формула-1 хоче проводити ще одну гонку в США: це буде вже третє гран-прі в країні
Нові зобов'язання стосуються не тільки пілотів, але і персоналу, що опікується організацією й обслуговуванням етапів, а також представників медіа та гостей.
Командам, які підписуватимуть невакцинованих пілотів участь у стартах буде заборонена. Також робітники без сертифіката не зможуть потрапити до паддоку.
ЗМІ інформують, що відповідні правила узгодили на зустрічі Міжнародної автомобільної федерації минулого місяця.
Це рішення ухвалили ще в грудні, проте відбулася затримка з офіційним оголошенням інформації.До слова. Новий сезон Формули-1 має розпочатися 20 березня гонкою в Бахрейні.