Спортивний директор Дніпра-1 звалився на поле під час святкування голу Довбика: курйозне відео

У четвер, 13 жовтня, Дніпро-1 зіграв на виїзді проти Вадуца у 4-му турі групового раунду Ліги конференцій-2022/2023. Український клуб витягнув перемогу у компенсовані до матчу хвилини.

У першому таймі команди перегукнулись голами. У складі Дніпра-1 не без допомоги голкіпера Вадуца забив Яніс Амаш.

Детальніше Тріумф всупереч логіці: Довбик вириває перемогу для Дніпра-1 у Лізі конференцій – відео голів

Шалене святкування переможного голу

Матч був близьким до того, щоб закінчитись нічиєю 1:1. Але інакше гадав Довбик. Артем найкраще зіграв на другому поверсі та вже у компенсований до поєдинку час вивів Дніпро-1 вдруге уперед в рахунку.

Лава запасних більше раділи голу, аніж футболісти, які організували це взяття. Під час святкування найбільше емоцій було у спортивного директора Євгена Краснікова, який звалився з ніг та вилетів на футбольне поле.

Нагадаємо, що Красніков є спортивним директором дніпрян із початку липня 2022 року.

Відео курйозного святкування Краснікова

Завдяки Довбику Дніпро-1 вирвав виїзну перемогу над Вадуцом 1:2.

Після чотирьох турів дніпряни з 7 очками йдуть на другому місці у групі "Е". До лідера, яким є АЗ, відставання складає 2 бали.

Вадуц із 2 пунктами замикає групу, а Аполлон із 4 очками йде третім.

Наступний матч у Лізі конференцій Дніпро-1 зіграє 27 жовтня проти Аполлона.