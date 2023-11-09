Верховна Рада відправила у відставку Гутцайта з посади міністра молоді та спорту

Верховна Рада України на своєму засіданні 9 листопада 2023 року проголосувала за відставку міністра молоді та спорту України Вадима Гутцайта.

Парламент звільнив міністра молоді та спорту України Вадима Гутцайта. За відповідне рішення проголосувало 243 народні депутати. Лише три депутати проголосували проти цього рішення.

Читайте також Від олімпійського чемпіона до скандального міністра: біографія Вадима Гутцайта

Перед голосуванням Гутцайт особисто прийшов на засідання Верховної Ради, де виступив перед депутатами. За його словами, він вперше виступає в Раді за чотири роки.

Інформація про те, що Гутцайта можуть звільнити з посади з'явилася після заяви керівника фракції "Слуга народу" Давида Арахамії 7 листопада. Однак вже 8 листопада Гутцайт сам подав заяву на звільнення з міністерської посади.

Як Гутцайт згодом пояснив своє рішення, він вирішив зосередитися на роботі в Національному олімпійському комітеті, де він був обраний ще в листопаді 2022 року президентом. Хоча ще під час виборів в НОК пообіцяв, що він не буде поєднувати дві посади у випадку перемоги, і зосередиться саме на роботі в Національному олімпійському комітеті. Але між перемогою в НОК та відставкою з посади міністра минув майже рік.