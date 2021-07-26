Український міністр Гутцайт судив фінал Олімпійських ігор між росіянками

26 липня 2021 , 16:08
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Джерело:

olympics.com

На Олімпійських іграх у Токіо 26 липня були розіграні медалі в турнірі шаблісток. Фінальний поєдинок розсудив міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт.

Гутцайт розсудив росіянок

Вадим Гутцайт судив фінальний матч між представницями Олімпійського комітету Росії (ОКР) Софією Великою і Софією Поздняковою.

До речі Українка Каміла Конотоп зупинилася за крок від медалі на Олімпійських іграх

Під час поєдинку Гутцайт попередив обох росіянок жовтими картками.

Перемогу у вирішальному матчі з рахунком 15:11 несподівано здобула Позднякова.

Софія Позднякова – дворазова чемпіонка світу. Натомість Велика – чотириразова призерка Олімпійських ігор та багаторазова чемпіонка світу.

Зауважимо, що Вадим Гутцайт очолює Федерацію фехтування України.

Автор: Михайло Гема