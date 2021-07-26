Український міністр Гутцайт судив фінал Олімпійських ігор між росіянками
26 липня 2021 , 16:08Читать новость на русском
Джерело:olympics.com
На Олімпійських іграх у Токіо 26 липня були розіграні медалі в турнірі шаблісток. Фінальний поєдинок розсудив міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт.
Гутцайт розсудив росіянок
Вадим Гутцайт судив фінальний матч між представницями Олімпійського комітету Росії (ОКР) Софією Великою і Софією Поздняковою.
До речі Українка Каміла Конотоп зупинилася за крок від медалі на Олімпійських іграх
Під час поєдинку Гутцайт попередив обох росіянок жовтими картками.
Перемогу у вирішальному матчі з рахунком 15:11 несподівано здобула Позднякова.Софія Позднякова – дворазова чемпіонка світу. Натомість Велика – чотириразова призерка Олімпійських ігор та багаторазова чемпіонка світу.
Зауважимо, що Вадим Гутцайт очолює Федерацію фехтування України.
- Участь у змагання взяла й титулована українка Ольга Харлан. Українська шаблістка сенсаційно програла на стадії 1/16 фіналу.