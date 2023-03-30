"Таких ватників треба гнати в три шиї": Гутцайт отримав на горіхи від олімпійської чемпіонки

Легендарна українська гімнастка Стелла Захарова відреагувала на реакцію президента НОК Вадима Гутцайта щодо допуску російських спортсменів до змагань. З терористами не повинно бути жодних компромісів, вважає Захарова.

Міністр молоді та спорту, а за сумісництвом голова НОК України Вадим Гутцайт схвально відреагував на обмеження щодо спортсменів з Росії та Білорусі, які ухвалив Виконком Міжнародного олімпійського комітету. Проте половинчасте рішення не всім прийшлося до вподоби.

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Захарова: Вище спортивне керівництво ганьбить нашу країну

Олімпійська чемпіонка та віцепрезидентка Української федерації гімнастики Стелла Захарова категорично не згодна на компроміси з агресором. А тому вона різко засудила позицію очільника НОК України.

"Тепер і моя думка щодо реакції міністерства молоді і спорту та НОК на рішення МОК допускати на міжнародні змагання росіян та білорусів.

У мене питання: за кого наш міністр, він же президент НОК?

Дякувати за допущення спортсменів країн-агресорів навіть під нейтральним прапором – неприйнятно.

Тому що в Україні понад рік йде війна і всі ці лояльні рішення вже показали свою неефективність. Треба жорстко, без компромісів у всіх сферах заблокувати росіян і білорусів, щоб це відобразилось на житті населення цих країн та їх еліти.

Дякувати за те, що рішення про участь в Олімпійських іграх-2024 спортсменів росії та білорусії не прийнято – це взагалі крінж.

Вище спортивне керівництво не тільки такими висловлюваннями ганьбить нашу країну, але і заважає нашій адекватній та активній спортивній спільноті захищати себе і відстоювати свої права та міцну позицію.

У той час, як президенти інших країн критикують рішення МОК, вищий спортивний орган влади не тільки ганьбить нашу спортивну сім'ю, але підставляє нашого президента і Україну в цілому.

Таких ватників треба гнати в три шиї, тоді і перемога не за горами", – написала Захарова у Facebook.

Зазначимо, що МОК ще прийняв остаточне рішення щодо участі росіян та білорусів у Олімпійських іграх в Парижі-2024. Як заявив Томас Бах, це питання буде розглянуте за рік до початку змагань.