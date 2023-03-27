"Мир – основа олімпізму": Гутцайт виступив на нараді президента МОК із очільниками НОК світу

Вадим Гутцайт виступив на консультаційній нараді президента МОК із очільниками НОК світу. Українець пригадав учасникам засідання про основні принципи олімпізму.

Міністр молоді та спорту України, президент НОК Вадим Гутцайт виступив з певними запитаннями в сторону президента МОК. Українець аргументував чому не варто допускати росіян та білорусів до міжнародних змагань.

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МОК нікуди уже задкувати

Розпочав Гутцайт з того, що пригадав, що на теренах України все ще триває війна, яку розпочала Росія. Також президент НОК відзвітував про кількість спортсменів, які загинули внаслідок вторгнення, а також про спортивні споруди, які були знищені Росією.

Від імені української олімпійської родини хочу подякувати тим, хто нас підтримує, за дружбу та солідарність. Минув понад рік, як Росія за підтримки Білорусі напала на Україну, порушивши олімпійське перемир’я. Рішення і рекомендації МОК щодо недопущення російських і білоруських спортсменів до міжнародних змагань були логічними та абсолютно справедливими. На жаль, за цей рік нічого не змінилося. Загинули 262 українських спортсмени та тренери, близько 40 тисяч спортсменів були змушені виїхати за кордон серед 7 мільйонів біженців. Значно зруйновано або пошкоджено близько 350 спортивних споруд. Дорогі колеги, Україна дотримується принципів Олімпійської хартії. Україна хоче миру. Сприяння миру є основним принципом олімпізму. Багато хто намагається порівняти російсько-українську війну з іншими конфліктами у світі. Перевіримо, чи це справді так. Особливо з урахуванням олімпійських принципів,

– сказав Гутцайт.

Згодом президент НОК України поставив декілька запитань очільнику МОК, на які йому буде складно відповісти. Гутцайт вкотре аргументував, чому не варто допускати до змагань росіян та білорусів.

Чи можу я запитати, чи є ще якась країна у світі, яка тричі поспіль (у 2008, 2014, 2022 роках) порушила олімпійське перемир’я, розв’язавши неспровоковану війну? Ніяких, крім Росії та Білорусі. Чи якийсь Національний олімпійський комітет у світі підтримував війни, які почалися у світі? Жодного, крім російського, білоруського і, можливо, нацистської Німеччини. Чи є в будь-якій нашій олімпійській збірній стільки сержантів, лейтенантів і майорів Збройних Сил, включно з однією - Оленою Ісінбаєвою, яку висунули та обрали членом МОК? Ніде, крім Росії. Справжні російські та білоруські олімпійці, ті, хто втік з країни та виступав проти війни. Вони справжні прихильники Олімпійської хартії. Якою буде їхня доля, президенте Бах?,

– запитав Гутцайт.

Президент НОК України додав, що наша держава бажає зберегти олімпійську єдність та намагається пригадати про неї іншим Національним олімпійським комітетам.

Ще раз наголошую, що багато спортсменів олімпійської збірної Росії є військовослужбовцями Збройних сил Росії, які вбивають українців, і Олімпійський комітет Росії повністю підтримує цю війну. Це порушення Олімпійської хартії. Порушники Олімпійської хартії повинні бути піддані санкціям МОК, поки не припиниться війна. У мене є ще одне запитання до Президента. Чому, коли члени російського уряду знаходяться під санкціями МОК, російський міністр спорту проводить зустрічі з учасниками олімпійського руху в Азії, в тому числі з президентами НОК? Дорогі друзі, сьогодні багато хто з вас говорив про єдність олімпійського руху. Україна хоче зберегти цю єдність,

– запевнив Гутцайт.

Згодом президент НОК України попросив європейську частину олімпійського комітету організуватись та висловити чітку позицію щодо допуску російських та білоруських спортсменів на міжнародну арену.

По-перше. Ми сьогодні почули позиції африканського та азійського регіонів, але немає позиції європейського регіону. Я попросив ЄОК організувати широку дискусію, щоб демократично та прозоро виробити спільну та чітку позицію європейського континенту з цього питання. Також було прохання Комісії спортсменів НОК України організувати обговорення зі спортсменами, і, наскільки мені відомо, жодної зустрічі з цього питання в межах ЄОК ще не було. Тому, щоб зберегти олімпійську єдність, нам потрібно завершити всі процедури та консультації з усіма зацікавленими сторонами, усіма регіонами,

– сказав Гутцайт.

Також президент НОК України пригадав абсурдні висловлювання спецдоповідачки ООН та експертки в галузі культурних прав та сучасних форм расової дискримінації та ксенофобії Александри Ксантакі, яка активно виступає за те, аби росіян та білорусів допускали до змагань.

По-друге. Тиждень тому я надіслав листи в МОК, НОК і міжнародні федерації з питань прав людини. Не буду повторюватися, але хочу ще раз наголосити, що висновки спецдоповідачів ООН про так звану дискримінацію спортсменів країн-агресорів не є повними, і опора на них МОК є невиправданою та не має юридичного підґрунтя. Також надіслав запит до нещодавно створеного Консультативного комітету з прав людини МОК. Нам потрібно більше досліджувати питання прав людини, беручи до уваги відповідні правові інструменти та використовуючи цілісний підхід,

– сказав Гутцайт.

Президент НОК України підсумував свій спіч логічним висновком, а саме не надавати дозволу спортсменам з Росії та Білорусі брати участь у міжнародних змаганнях.

По-третє. Нам потрібно побачити проєкт рекомендації МОК щодо так званого "нейтралітету", щоб обговорити його. Враховуючи все вищезазначене, Україна рішуче закликає залишити в силі Рекомендацію Виконкому МОК від 28 лютого 2022 року про відсторонення російських та білоруських спортсменів від участі в міжнародних спортивних змагання,

– сказав Гутцайт.

Умови допуску росіян та білорусів до змагань згідно заяви МОК