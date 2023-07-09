Подарував букет троянд на знак примирення: ексгравець Полісся вибачився перед арбітринею

Вадим Червак вирішив особисто вибачитися перед арбітринею Софією Причиною за поштовх у матчі Полісся – Металург. Такий щирий вчинок дозволить футболісту скоротити термін дискваліфікації.

Перед товариським матчем Металіст 1925 – Верес Вадим Червак зустрівся з арбітринею Софією Причиною, яка повинна була судити спаринг. Ексгравець Полісся подарував чарівній дівчині букет троянд та особисто попросив вибачення за свій вчинок.

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Крапка у скандалі

Арбітриня прийняла щиросердні вибачення футболіста. Про це вона написала у своєму Instagram.

Помилятись можуть всі… Визнати помилку - одиниці. Думаю, на цьому можна ставити крапку,

– написала Софія Причина.

Софія Причина з квітами від Вадима Червака / ФК Металіст 1925

Тепер варто чекати реакції КДК, який повинен скоротити 6-місячну дискваліфікацію Червака або замінити її на умовну.

До речі, Вадим Червак зіграв у спарингу за Металіст 1925. В новому сезоні 23-річний футболіст гратиме харківський клуб. Напередодні він уклав контракт до липня 2025 року.

Неприємний інцидент