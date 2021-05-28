Узбекистан U-21 здолав Україну та виграв турнір імені Лобановського

У п'ятницю, 28 травня, молодіжна збірна України поступилася Узбекистану на програла турнір імені Валерія Лобановського у Києві.
Україна U-21 – Узбекистан U-21 0:2
Голи: Жалоліддінов, 41, Норчаєв, 63
Вилучення: Хаміджонов, 67 (Узбекистан)
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Узбекистан забив по голу в кожному з таймів. Відзначимо, що в середині другого тайму гості залишилися в меншості, але команда Руслана Ротаня не скористалася чисельною більшістю.
Це друга поразка української моодіжки на турнірі пам'яті Лобановського. Раніше синьо-жовті програли Азербайджану (0: 1).Україна U-21 завершила товариський турнір на останньому місці. Переможцем меморіалу Лобановського-2021 стала збірна Узбекистану.