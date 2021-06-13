УЄФА засудила ганебну поведінку російських вболівальників на матчі Євро-2020

Вболівальники збірної Росії відзначилися ганебною поведінкою перед початок матчу Євро-2020 проти Бельгії. Вони освистали гравців збірної Бельгії, які встали на одне коліно на знак підтримки BLM. В УЄФА осудили поведінку росіян.

Збірні Росії та Бельгії зіграли перший матч на Євро-2020 в суботу, 13 червня. Гра відбулася в Санкт-Петербурзі та закінчилася розгромною поразкою росіян.

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Перед початком матчу гравці збірної Бельгії та головний арбітр Антоніо Матео Лаос стали на одне коліно в підтримку руху Black Lives Matter. Гравці збірної Росії вирішили не ставати.

Важливо! Збірні на Євро-2020 самі обирають, чи долучатися до ставання на коліно перед початком матчу. Цей акт є добровільним.

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У той час, як бельгійці з арбітром стояли на коліні, російські вболівальники на трибунах почали освистувати їх. Таку поведінку засудили в УЄФА.

"Будь-який гравець або офіційний представник може опуститися на одне коліно перед матчем. Ми закликаємо глядачів виявляти повагу до гравців, які опускаються на одне коліно. Як організація, ми проводимо політику нульової толерантності проти расизму", – заявили в УЄФА.