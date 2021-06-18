Флешмоб завершено: УЄФА заборонила футболістам прибирати пляшки спонсорів

Керівництво УЄФА заборонило футболістам і офіційним особам прибирати пляшки спонсорів під час пресконференцій та інших публічних заходів.

Таку заяву їм довелося зробити після того, як учасники чемпіонату почали наслідувати приклад Кріштіану Роналду, який показово прибрав зі столу пляшки Coca-Cola під час пресконференції і жестом закликав пити воду.

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В УЄФА сприйняли такий жест негативно. Виконавчий директор Асоціації Мартін Каллен заявив, що організація не планує штрафувати гравців за це, але закликав припинити флешмоб. В УЄФА нагадали, що партнерство є невід'ємною частиною проведення турніру і забезпечення розвитку футболу по всій Європі і тому йти проти спонсорів не можна.

Приклад Роналду почали наслідувати

"Ефект Роналду" здобув наслідування. Цей жест показали всі світові ЗМІ, а Coca-Cola навіть зазнала збитків. Але найнеприємніше для спонсорів, що жест стали повторювати й інші футболісти. Так, півзахисник збірної Франції Поль Погба прибрав пляшку безалкогольного пива, а Мануель Локателлі – солодку газовану воду.