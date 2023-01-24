Не за прикладом ФІФА: УЄФА не збільшуватиме кількість учасників на Євро та реформує відбір до ЧС

У середу, 25 січня, відбудеться засідання організазійного комітету УЄФА. На ньому європейська асоціація відмовиться від певних інновацій та все-таки внесе зміни у старе.

В УЄФА відмовились збільшувати кількість збірних-учасниць на найближчі Євро попри позитивний досвід ФІФА. Також європейська асоціація внесе правки у відбірковий етап до ЧС-2026 та у розіграш Ліги Націй.

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Євро стандарту 2016-го року

УЄФА не буде ухвалювати рішення збільшити кількість учасників до 28 або 32 на Євро-2024 та Євро-2028. Спочатку європейська організація висловлювала бажання реформувати турнір, оскільки опирались на позитивний досвід ФІФА, яка досягала фінансового успіху через подібні розширення. В УЄФА вважають, що збільшення учасників знизить рівень турніру, тому у двох найближчих Євро участь візьмуть 24 країни.

Вимушені зміни кваліфікації на ЧС

Щодо відбору до чемпіонатів світу. У зв'язку зі збільшенням команд-учасниць наступних мундіалів до 48, в УЄФА повинні прийняти певні зміни. Європейська асоціація вважає, що матчі кваліфікації стали нудні та несправедливі по відношенню до "другорядних збірних" при зустрічі з топовими командами.

УЄФА розглядає варіант з формуванням 12-ти груп по чотири або п'ять команд. Переможці квартету/квінтету напряму виходитимуть на ЧС, а на інших трьох/чотирьох чекатимуть певні плей-офф раунди.

Також зміни чекають і на Лігу Націй, а саме на "Фінал чотирьох". Змогу потрапити у четвірку найкращих тепер матимуть більше збірних, а не тільки переможці груп у дивізіоні А, та який буде формат – ще не відомо.