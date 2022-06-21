УЄФА включила двох гравців України у топ-100 найкращих гравців європейських збірних

УЄФА разом зі FedEx Performance Zone оновила рейтинг найкращий футболістів національних команд. Одразу два представники збірної України потрапив у топ-100 найкращих гравців.

Два українці у топ-100

Кіліан Мбаппе став найкращим футболістом на рівні виступів за збірну своєї країни. Француз очолив рейтинг. Одразу за його спиною розташувались його партнер по національній команді Карім Бензема. Трійку лідерів замкнув нідерландець Мемфіс Депай.

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У світову топ-10 потрапили – Гаррі Кейн (Англія), Кріштіану Роналду (Португалія), Еміль Форсберг (Швеція), Серхіо Бускетс (Іспанія), Ігор Армаш (Молдова), Антуан Грізманн (Франція) та Кевін де Брюйне (Бельгія).

Андрій Ярмоленко став найкращим серед українців. Капітан збірної став 91-м. В останньому десятку топ-100 розташувався інший українець Микола Матвієнко – 92-га позиція.

Третім у цьому списку серед українських футболістів став динамівець Микола Шапаренко. Щоправда, півзахисник опинився вже поза сотнею найкращих – 148-ме місце.

Топ-10 найкращих українських футболістів (у місцях)

91. Андрій Ярмоленко

92. Микола Матвієнко

148. Микола Шапаренко

149. Роман Яремчук

184. Ілля Забарний

281. Віктор Циганков

282. Руслан Маліновський

314. Олександр Караваєв

322. Тарас Степаненко

358. Олександр Зінченко



Топ-6 найкращих гравців збірної України / Скриншот із сайту УЄФА

Нагадаємо, що протягом місяця збірна України провела п'ять матчів – у відборі ЧС-2022 та Лізі націй. За цей час підопічні здобули три перемоги, розписали одну мирову та зазнали однієї поразки. Щоправда, це одне фіаско стало найбільш болючим. Уельс мінімально обіграв "синьо-жовтих" завдяки автоголу Андрія Ярмоленка, який вивів валлійців на Мундіаль.