УЄФА планує виключити Реал та Ювентус з Ліги чемпіонів

Туринський Ювентус і мадридський Реал, які є ініціаторами створення Суперліги, можуть бути покарані за свою ініціативу. Клуби можуть бути виключені з Ліги чемпіонів на наступний сезон

УЄФА вважає саме ці клуби головними призвідниками появи нового турніру, і той факт, що вони досі не оголосили про свій вихід з проєкту, підтверджує ці підозри.

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Деякі члени УЄФА вважають, що ці клуби необхідно покарати дискваліфікацією з Ліги чемпіонів на один сезон. Втім, інші члени пропонують менш суворі санкції.

Джерело стверджує, що в п'ятницю, 23 квітня, на черговому засіданні УЄФА обговорюватиме питання з подальшими діями проти Ювентуса і Реала.

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