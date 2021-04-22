УЄФА планує виключити Реал та Ювентус з Ліги чемпіонів

Туринський Ювентус і мадридський Реал, які є ініціаторами створення Суперліги, можуть бути покарані за свою ініціативу. Клуби можуть бути виключені з Ліги чемпіонів на наступний сезон
УЄФА вважає саме ці клуби головними призвідниками появи нового турніру, і той факт, що вони досі не оголосили про свій вихід з проєкту, підтверджує ці підозри.
До слова Жити з соромом: УЄФА накладе санкції на 12 клубів, які брали участь в Суперлізі
Деякі члени УЄФА вважають, що ці клуби необхідно покарати дискваліфікацією з Ліги чемпіонів на один сезон. Втім, інші члени пропонують менш суворі санкції.
Джерело стверджує, що в п'ятницю, 23 квітня, на черговому засіданні УЄФА обговорюватиме питання з подальшими діями проти Ювентуса і Реала.
Футбольна Суперліга: з'явилася та розвалилася за два дні
- 18 квітня 12 футбольних клубів оголосили про створення Суперліги. Загалом засновників має бути 15. А в новому турнірі будуть виступати 20 клубів. 5 команд будуть отримувати запрошення окремо на кожен сезон.
- Засновниками Суперліги стали 12 клубів. Шість з них представляли АПЛ: Манчестер Юнайтед, Ліверпуль, Манчестер Сіті, Челсі, Тоттенхем та Арсенал. Ще по три клуби були з Іспанії (Реал, Барселона та Атлетіко) та Італії (Ювентус, Мілан та Інтер).
- Саме англійські клуби першими покинули Суперлігу під тиском УЄФА та місцевої футбольної влади.
- Згодом про відмову оголосили й Атлетіко, Інтер та Мілан. Тож поки залишилися Реал, Ювентус та Барселона. Хоча керівництво Суперліги вже оголосило про призупинку турніру. Але від своєї ідеї не відмовилося.