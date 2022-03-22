УЄФА відреагувала на редагування відео з демонстрацією солідарності з Україною на російському ТБ

Вже певно не є новиною, що російське телебачення намагається висвітлювати все лише зі свого "правильного" боку. Росіяни вдаються до різних махінацій навіть під час футбольних трансляцій.

УЄФА розглядає подальші дії щодо росіян

Футбольна асоціація обурена тим, що матчі Кубка Англії на вихідних транслювали в прямому ефірі в Росії.

До слова На російському телебаченні заклеїли плашку "Зупиніть вторгнення" під час матчу Реал – Барселона

Міжнародне медіаагенство (IMG) продало права на трансляцію у Росії. Напередодні матчів Кубка Англії були проведені переговори з IMG, було запропоновано призупинити угоду, але матчі все ж транслювали на російському телебаченні.

Там висловлюють занепокоєння, що майбутні товариські матчі Англії зі Швейцарією у п’ятницю та Кот-д’Івуаром у вівторок також можуть транслюватися в Росії.

В УЄФА запевняють, що контролюють ситуацію та обговорюють подальші дії. Деякі країн Європи також висловили своє занепокоєння.

УЄФА пригадала, що на російському телебаченні під час трансляцій матчів відбувалось редагування відео з моментами протестів, демонстрацією солідарності з Україною та з прапорами України на стадіонах. Також були змінені антивоєнні повідомлення на рекламних щитах.

Російський "Матч ТВ" замінив кадри після виходу та голу Ярмоленка у Лізі Європи. Під час трансляції не було жодної української символіки.

Також на російському телебаченні заклеїли плашку "Зупиніть вторгнення" під час матчу Реал – Барселона. Ці слова замінили на емблему та назву. іспанського чемпіонату.