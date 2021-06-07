В УЄФА відповіли на звинувачення Росії щодо форми збірної України на Євро-2020

Збірна України з футболу представила форму, в якій буде грати на чемпіонаті Європи-2020. Реакція Росії була бурхливою через карту України на футболці. В УЄФА вже дали відповідь на цю ситуацію.
УЄФА закрила рот росіянам
6 червня українська збірна продемонструвала нову форму до Євро-2020. По центру футболки зображений силует України. На карті є і окупований Крим, як нагадування, що Крим – це Україна. А також гасла "Слава Україні!" та "Героям слава!".
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Така форма викликала обурення зі сторони Росії. Депутат російської Держдуми Дмитро Свіщєв хотів, щоб українцям заборонили грати у такій формі. За його словами, це "політична провокація", тут своє слово має висловити УЄФА.
В Росії не перестає "горіти". У російському Міністерстві закордонних справ заявили, що зображення карти України з окупованим Росією Кримом на формі футболістів є "відчайдушною мистецькою акцією". В Асоціації відповіли на усі заяви. Усі спроби росіян зробити скандал були провалені.
Футболка національної збірної України (і всіх інших команд) на Євро-2020 затверджена УЄФА відповідно до застосованих правил, щодо екіпіровки,
– заявила пресслужба.
Нагадаємо, що свій останній контрольний матч напередодні Євро Україна зіграє 7 червня проти Кіпру. Поєдинок відбудеться у Харкові, стартовий свисток судді пролунає о 19:00.
- На чемпіонаті Європи підопічні Андрія Шевченка зіграють проти Австрії, Північної Македонії та Нідерландів. Саме матчем проти нідерландців українці стартують на Євро-2020. Зустріч відбудеться 13 червня.