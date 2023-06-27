Покарання УЄФА: скільки матчів Євро-2023 пропустить форвард "молодіжки" Ванат

Нападника молодіжної збірної України Владислава Ваната покарали за поштовх суперника наприкінці матчу з румунами. Провокація суперника дорого коштуватиме динамівцю.

УЄФА опублікувало рішення щодо дискваліфікації форварда молодіжної збірної України Владислава Ваната. Футболіст побачив перед собою "червоне світло" на 90+2 хвилині поєдинку чемпіонату Європи-2023 проти Румунії (1:0).

До теми Молодіжне Євро-2023: результати матчів та турнірна таблиця

Суворе покарання

Згідно з рішенням дисциплінарних органів УЄФА Ванат пропустить два поєдинки – матч проти Іспанії групового раунду та чвертьфінал.

Нагадаємо, що Владислав з'явився на полі на 68-й хвилині матчу 2-го туру. У компенсований час гравець збірної Румунії спровокував Ваната, який у відповідь штовхнув суперника. Футбольний коментатор Віктор Вацко вважає, що форвард "синьо-жовтих" мав повне моральне право відповісти провокатору. Проте від цього не легше, адже тренерський штаб не зможе розраховувати на форварда у важливих матчах.

Зазначимо, що Владислав Ванат приєднався до "молодіжки" після матчів за головну команду країни. У першому поєдинку на Євро-2023 проти Хорватії (2:0) Ванат не грав, а з'явився на полі в другому турі.

. На рахунку Владислава Ваната 3 забиті м'ячі у 10 матчах за молодіжну збірну України.