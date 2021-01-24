УЄФА скасував матч збірної України у відборі на Євро-2022 з футзалу: деталі

Перший матч збірної України з футзалу у відборі на чемпіонат Європи-2022 скасований. Українська збірна 27 січня мала прийняти команду Данії.

Про те, що матч Україна – Данія 27 січня скасований, повідомляє сайт Асоціації футзалу України (АФУ).

До речі Збірна України з футзалу залишилася у топ-10 команд в рейтингу УЄФА

Чому скасували матч

Поєдинок не відбудеться, адже збірна Данії не може потрапити в Україну через карантинні обмеження. Зокрема, влада Данії не дозволила футзальній збірній вилетіти на гру.

Українська асоціація футзалу запропонувала зіграти перший матч у Данії, а гру п'ятого туру – в Україні. Проте Данський футбольний союз та влада країни не надали гарантії можливості в'їзду збірної України до Данії.

Рішення прийме УЄФА

УЄФА прийняла рішення про скасування матчу. Його результат буде визначений Дисциплінарним комітетом УЄФА.

Існує ймовірність, що збірній Данії зарахують технічну поразку.

У січні збірна України з футзалу мала провести два матчі. Окрім Данії, "синьо-жовтих" 31 січня чекає гра на виїзді проти Албанії.

Календар матчів збірної України у групі 1

27.01.2021 Україна – Данія (скасовано)

31.01.2021 Албанія – Україна

03.03.2021 Хорватія – Україна

07.03.2021 Україна – Хорватія

07.04.2021 Данія – Україна

11.04.2021 Україна – Албанія

Що відомо про відбір на Євро-2022