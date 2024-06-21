УЄФА розпочала розслідування щодо інцидентів на матчі Хорватія – Албанія

УЄФА розпочала розслідування з приводу скарг збірної Сербії. Справу відкрили через поведінку вболівальників на матчі Хорватії та Албанії.

19 червня відбулась гра Хорватії проти Албанії в межах другого туру групового етапу на Євро-2024. Під час гри фанати обох команд відзначились скандальною поведінкою.

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Офіційна заява УЄФА щодо інциденту

Через кричалки вболівальників Сербія пригрозила знятися з виступів на Євро-2024.

УЄФА на офіційному сайті опублікувала заяву щодо інциденту на матчі.

Відповідно до статті 31(4) Дисциплінарного регламенту УЄФА сьогодні було призначено інспектора УЄФА з етики та дисципліни для проведення розслідування щодо потенційної расистської та/або дискримінаційної поведінки вболівальників, яка ймовірно мала місце під час чемпіонату Європи 2024 року,

– йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у другому таймі вболівальники почали активно скандувати кричалку "Вбий, вбий, вбий серба". Ці слова були політичним посиланням до подій війни в Югославії.