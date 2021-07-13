Італія – Аргентина: УЄФА пропонують провести матч між переможцем Євро і Копа Америка

Чемпіонат світу з футболу відбудеться у листопаді – грудні 2022 року. Та в Південній Америці вирішили не чекати й хочуть визначити найсильнішу команду світу вже.

Дуель чемпіонів

Конфедерація футболу Південної Америки (КОНМЕБОЛ) запропонувала УЄФА провести матч між збірними Аргентини та Італії.

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У ніч з 10 на 11 липня Аргентина виграла Кубок Америки. У фіналі "альбіселесте" перемогли п'ятиразових чемпіонів світу – бразильців (1:0).

Водночас Італія вперше з 1968 року стала чемпіоном Європи. У фіналі "скуадра адзурра" у серії пенальті здолала Англію та вдруге в історії виграла Євро.

У КОНМЕБОЛ вважають, що матч Італія – Аргентина став би "дуеллю чемпіонів".

Однак поєдинок складно організувати у 2021 році через тісний графік збірних. Як пише журналіст TyC Sports Сесар Луїс Мерло, гра може відбутися у 2022 році.

Італія – Аргентина: статистика

Збірні Італії та Аргентини зіграли 15 матчів у своїй історії. Перевага на стороні європейської команди, яка виграла 6 поєдинків. В активі аргентинців 5 звитяг. Ще 4 матчі завершилися внічию.