УЄФА привітала Довбика з днем народження, пригадавши гол у ворота Шотландії: відео м'яча
Джерело:твітер УЄФА
УЄФА не забула привітати українського форварда зі святковою подією у його житті. 21 червня 2022 року Артему Довбику стукнуло 25 років.
Забив у традиційному стилі
На російській сторінці УЄФА у твітері з'явився допис, який був присвячений 25-річчю форварда збірної України на Дніпра-1. Пресслужба пригадала гол футболіста у матчі плей-офф відбору чемпіонату світу-2022 у ворота Шотландії.
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Довбик з'явився на полі по ходу поєдинку та поставив у ньому яскраву крапку, яка змусила українських уболівальників збірної нарешті видихнути. Адже до цього м'яча Україна перемагала шотландців лише з різницею в один гол.
Відео голу Довбика у ворота Шотландії
Нагадаємо, що у тому поєдинку підопічні Олександра Петракова святкували перемогу з рахунком 1:3. Ця звитяга дозволила "синьо-жовтим" стати на крок ближчими до Мундіалю. Але, на жаль, Уельс українці пройти не змогли. Валлійці здобули путівку у Катар завдяки автоголу Андрія Ярмоленка, який став єдиним у матчі (1:0).
Хороша частина сезону для Довбика
- Сезон-2021/2022 в Україні через війну закінчився достроково. Довбик за підсумками першої частини став найкращим бомбардиром УПЛ, випередивши динамівця Віктора Циганова.
- За сезон Артем відіграв 18 матчів, у яких забив 14 голів та зробив 5 асистів.
- У футболці головної команди провів вже 11 поєдинків, у яких відзначився 4 м'ячами.
- Нападник забивав не лише у ворота Шотландії. Довбик став автором голу у матчі Ліги націй проти Ірландії. Артем приніс збірній нічию 1:1.