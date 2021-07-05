УЄФА представив м'яч для фінальних матчів Євро-2020: фото
5 липня 2021 , 12:44Читать новость на русском
Джерело:твітер Євро-2020
На чемпіонаті Європи з футболу-2020 визначилися чотири учасники 1/2 фіналу. Організатори Євро-2020 вперше показали м'яч, яким команди зіграють у вирішальних матчах турніру.
Новий м'яч на Євро-2020
Компанія adidas спеціального виготовила м'яч для двох матчів півфіналу. Також новий м'яч буде використано на фінальному поєдинку Євро-2020.
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М'яч отримав назву Uniforia Finale.
На Євро-2020 відбудуться ще три матчі. Стадія 1/2 фіналу відбудеться 6 – 7 липня. Фінал відбудеться 11 липня. Усі поєдинки прийме лондонський стадіон "Вемблі". Арену дозволено заповнити на 60%.
Календар матчів Євро-2020
- Італія – Іспанія (6 липня, початок 22:00)
- Англія – Данія (7 липня, початок 22:00)