УЄФА представив м'яч для фінальних матчів Євро-2020: фото

5 липня 2021 , 12:44
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твітер Євро-2020

На чемпіонаті Європи з футболу-2020 визначилися чотири учасники 1/2 фіналу. Організатори Євро-2020 вперше показали м'яч, яким команди зіграють у вирішальних матчах турніру.

Новий м'яч на Євро-2020

Компанія adidas спеціального виготовила м'яч для двох матчів півфіналу. Також новий м'яч буде використано на фінальному поєдинку Євро-2020.

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М'яч отримав назву Uniforia Finale.

На Євро-2020 відбудуться ще три матчі. Стадія 1/2 фіналу відбудеться 6 – 7 липня. Фінал відбудеться 11 липня. Усі поєдинки прийме лондонський стадіон "Вемблі". Арену дозволено заповнити на 60%.

Календар матчів Євро-2020

  • Італія – Іспанія (6 липня, початок 22:00)
  • Англія – Данія (7 липня, початок 22:00)
Серед чинних учасників Євро-2020 тільки Англія жодного разу не перемагала на чемпіонатах Європи. Іспанці – триразові чемпіони Європи. Данія та Італія мають по одному титулу.
Автор: Михайло Гема