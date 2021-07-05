Новый мяч на Евро-2020

Компания adidas специально изготовила мяч для двух матчей полуфинала. Также новый мяч будет использован на финальном поединке Евро-2020.

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Мяч получил название Uniforia Finale.

На Евро-2020 состоится еще три матча. Стадия 1/2 финала состоится 6 – 7 июля. Финал состоится 11 июля. Все поединки примет лондонский стадион "Уэмбли". Арену разрешено заполнить на 60%.

Календарь матчей Евро-2020

Италия – Испания (6 июля, начало 22:00)

Англия – Дания (7 июля, начало 22:00)

Среди действующих участников Евро-2020 только Англия ни разу не побеждала на чемпионатах Европы. Испанцы – трехкратные чемпионы Европы. Дания и Италия имеют по одному титулу.