Новый мяч на Евро-2020
Компания adidas специально изготовила мяч для двух матчей полуфинала. Также новый мяч будет использован на финальном поединке Евро-2020.
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Мяч получил название Uniforia Finale.
На Евро-2020 состоится еще три матча. Стадия 1/2 финала состоится 6 – 7 июля. Финал состоится 11 июля. Все поединки примет лондонский стадион "Уэмбли". Арену разрешено заполнить на 60%.
Календарь матчей Евро-2020
- Италия – Испания (6 июля, начало 22:00)
- Англия – Дания (7 июля, начало 22:00)