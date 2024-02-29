УЄФА покарав Марсель через поведінку фанатів у матчі з Шахтарем: що відомо
Джерело:УЄФА
УЄФА покарав французький Марсель. Все через дії фанатів у виїзному матчі проти Шахтаря.
Комітет УЄФА з контролю, етики та дисципліни, розглянувши декілька останніх матчів, що відбулися в рамках європейських кубків, прийняв рішення накласти покарання на французький клуб Марсель у зв'язку зі звинуваченнями, що стосуються їхнього гравця в під час виїзного матчу проти Шахтаря у 1/16 фіналу Ліги Європи.
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Яке покарання очікує на Марсель
Зокрема, було вирішено оштрафувати Марсель на 50 тисяч євро та заборонити продаж квитків для фанатів на один виїзний матч у рамках європейських турнірів.
Заборона на продаж квитків є тимчасовою і встановлена на період двох років з моменту прийняття рішення.
Причиною цього покарання стало масове запалення піротехніки фанатами "Марселя" під час гри з "гірниками".
Шахтар вилетів з Ліги Європи
- Нагадаємо, що за сумою двох зустрічей донецький Шахтар завершив виступи в Лізі Європи, а Марсель пройшов до 1/8 фіналу.
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- В 1/8 фіналу Марсель зіграє проти Вільярреала.
- Перші матчі 1/8 фіналу Ліги Європи відбудуться 7 березня, поєдинки у відповідь – 14 березня. Фінал Ліги Європи УЄФА пройде 22 травня у Дубліні (Ірландія).