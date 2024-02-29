УЄФА покарав Марсель через поведінку фанатів у матчі з Шахтарем: що відомо

УЄФА покарав французький Марсель. Все через дії фанатів у виїзному матчі проти Шахтаря.

Комітет УЄФА з контролю, етики та дисципліни, розглянувши декілька останніх матчів, що відбулися в рамках європейських кубків, прийняв рішення накласти покарання на французький клуб Марсель у зв'язку зі звинуваченнями, що стосуються їхнього гравця в під час виїзного матчу проти Шахтаря у 1/16 фіналу Ліги Європи.

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Яке покарання очікує на Марсель

Зокрема, було вирішено оштрафувати Марсель на 50 тисяч євро та заборонити продаж квитків для фанатів на один виїзний матч у рамках європейських турнірів.

Заборона на продаж квитків є тимчасовою і встановлена на період двох років з моменту прийняття рішення.

Причиною цього покарання стало масове запалення піротехніки фанатами "Марселя" під час гри з "гірниками".

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