УЄФА переніс фінал Ліги чемпіонів з Росії, – Associated Press

УЄФА у п'ятницю, 25 лютого, проведе позачергове засідання виконкому через вторгнення російських військ в Україну.

Важливий удар по Росії

По території всієї України було завдано ударів по військових стратегічних об'єктах. У нашій країні запроваджено воєнний стан. Усі дипломатичні відносини з РФ – припинено.

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Президент УЄФА Александр Чеферін скликав позачергове засідання Виконавчого комітету союзу. Початок об 11:00 за київським часом.

За інформацією Associated Press, УЄФА все ж перенесе фінал Ліги чемпіонів із Санкт-Петербург. Таке рішення буде затверджено саме на цьому засіданні. Фінальний матч цьогорічного розіграшу турніру мав відбутися 28 травня на "Газпром Арені".

Очікується, що також вирішать долю матчу плей-офф кваліфікації на ЧС-2022 Росія – Польща, який має відбутися 24 березня.

Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкцій на Росію.