УЄФА заборонив підсвітити "Альянц Арену" кольорами ЛГБТ на матчі Євро-2020 Німеччина – Угорщина

УЄФА не дозволив підсвітити "Альянц Арену" в Мюнхені (Німччина) у день матчу Євро-2020. У середу, 23 червня, у Мюнхені відбудеться матч групи F між збірними Німеччини та Угорщини.
УЄФА побачив політичний контекст
Організація повідомила, що запит мера Мюнхена Дітера Райтера з цього питання було відхилено.
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УЄФА – організація, далека від питань політики й релігії, яка діє відповідно до свого статуту. З огляду на політичний контекст цього запиту, а це було націлене на рішення угорського парламенту, УЄФА повинен відхилити його,
– сказано у заяві організації.
- УЄФА запропонував підсвітити стадіон кольорами веселки 28 червня – у Christopher Street Day. У цей день представники ЛГБТ проводять парад і фестиваль. Також це можна буде зробити у період з 3 до 9 липня, коли в Мюнхені буде проходити тиждень прайду.
Реакція Угорщини
Рішення УЄФА вже прокоментував глава МЗС Угорщини Петер Сійярто.
Слава богу, що в європейському футбольному керівництві все ще переважає здоровий глузд. Вони не повелися на політичну провокацію. УЄФА прийняв правильне рішення,
– цитує Сійярто у твітері Саймон Еванс.
Чому вирішили підсвітити "Альянц Арену"
- Як повідомляло DW, 15 червня парламент Угорщини прийняв закон, який забороняє обмін інформацією, яка вважається пропагандою гомосексуалізму або небінарної гендерної ідентичності серед осіб віком до 18 років.
- Зокрема, учителям в країні заборонили говорити під час уроків про те, що гомосексуальність є нормальною формою сексуальної поведінки. Вважається, що прийняття цього закону лобіював прем'єр-міністр Віктор Орбан.
- Зважаючи, що 23 червня у Мюнхені зіграє збірна Угорщини, члени міської ради столиці Баварії виступили з пропозицією включити на арені підсвічування в кольорах веселки.
Німеччина продовжить акцію на підтримку ЛГБТ
Капітан збірної Німеччини Мануель Ноєр продовжить свою акцію на підтримку ЛГБТ. Про це інформує Süddeutsche Zeitung.
35-річний Ноєр використовував ЛГБТ-пов'язку під час перших двох матчів Євро-2020. Гравець Баварії знову одягне пов'язку у кольорах ЛГБТ на матч Євро-2020 з Угорщиною.
Повідомлялося, що УЄФА може покарати Німеччину за пов'язку Ноєра. Однак у футбольному союзі припини розслідування інциденту.