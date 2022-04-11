УЄФА не дозволила Динамо провести благодійні матчі з Барселоною та Реалом

Київське Динамо готується до благодійних матчів на підтримку України. Головний тренер "біло-синіх" Мірча Луческу розповів про суперників.

Без іспанських грандів

Мірча Луческу розповів, що війна в Україні змусила футболістів Динамо перевезти свої сім'ї до столиці Румунії, а тренування відбувались у Снагові. Наставник розповів план поїздок на перші благодійні матчі.

Варто дізнатись В Україні та Польщі покажуть благодійний футбольний Match for peace Легія – Динамо

Вже 12 квітня чемпіон України зіграє у Варшаві проти Легії, вже наступного дня переїде у Стамбул, щоб провести гру проти турецького Галатасарая. Після чого кияни повернуться у Румунію, де вийдуть на поле проти місцевого Стяуа.

"Містер" додав, що такі поєдинки провернуть ще більше уваги світу до жахливих подій, які розгортаються в Україні. Усі виручені кошти підуть на потреби біженців, які через агресію Росії втратили домівки в Україні.

Цікаво, що серед суперників Динамо хотіло бачити Реал та Барселону. Але УЄФА не дозволила киянами домовитись із іспанськими грандами.

Схоже, що Реал та Барселона не можуть проводити товариські матчі через обмеження УЄФА щодо Європейської Суперліги, хоча ми доклали для цього всіх зусиль. Зовсім інша справа грати на стадіоні, який вміщує 100 тисяч глядачів у країні з високим фінансовим потенціалом, що перевершує східні країни. У будь-якому випадку із Західної Європи також має прийти допомога,

– відповів Луческу.

Нагадаємо, що таку ініціативу підтримав донецький Шахтар, який 10 квітня зіграв перший благодійний матч у Греції. На жаль, підопічні Роберто Де Дзербі зазнали мінімальної поразки від Олімпіакоса (1:0).

На футбольне поле "гірники" вийшли з синьо-жовтими прапорами. Обидві команди зіграли у футболках "Зупиніть війну".

. Благодійний матч Динамо проти Легії відбудеться у вівторок, 12 квітня, на домашньому полі польського клубу у Варшаві. Початок поєдинку о 21:30 за Києвом.