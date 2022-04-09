12 квітня о 21:30 за київським часом на стадіоні Stadion Legii у Варшаві розпочнеться благодійний матч Match for peace #StopWarInUkraine між польським ФК Легія та українським Динамо.

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Цей поєдинок буде першим із серії благодійних заходів. Їх мета – зібрати кошти на підтримку України.

Усі виручені гроші від продажу квитків, а також донати, які будуть надходити упродовж телевізійної трансляції, будуть спрямовані на підтримку організацій, які допомагають внутрішньо переміщеним особам, які постраждали внаслідок повномасштабної війни Росії проти України.

До події приєднаються відомі зірки

Окрім футбольного матчу, учасниками події стануть відомі українські артистки – Тіна Кароль, солістка гурту The Hardkiss Юлія Саніна, солістка гурту Go_A Катерина Павленко та DOROFEEVA.

Квитки можна придбати на сайті ФК "Легія" за посиланням.

Наступні матчі в рамках Match for peace

Очікується, що 20 квітня Динамо проведе товариський матч з румунською Стяуа, а 26 квітня зіграє з дортмундською Боруссією.

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