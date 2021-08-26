УЄФА назвав ім'я найкращого футболіста та тренера минулого сезону

Півзахисник Челсі Жоржиньо був визнаний найкращим футболістом Європи сезону 2020/2021. У боротьбі за цю нагороду він випередив Кевіна Де Брюйне з Манчестер Сіті і партнера по Челсі Н'голо Канте.

У сезоні 2020/2021 Жоржиньо разом з Челсі виграв Лігу чемпіонів, а зі збірною Італії завоював титул чемпіонів Європи.

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У минулому сезоні в активі Жоржиньо 8 голів та 2 гольові передачі в 43 поєдинках за Челсі у всіх змаганнях. На Євро-2020 Жоржиньо 7 разів з'являвся на полі у футболці збірної Італії й таким чином взяв участь в усіх матчах турніру.

А найкращою футболісткою минулого сезону за версією УЄФА стала Алексія Путелас з Барселони.

Найкращий тренер сезону

Томас Тухель був визнаний найкращим тренером сезону 2020/2021 в Європі. У боротьбі за це звання він випередив Пепа Гвардіолу з Манчестер Сіті і тренера збірної Італії Роберто Манчіні.

Тухель привів Челсі до перемоги в Лізі чемпіонів, при тому, що очолив команду лише в кінці січня. Починав сезон Тухель в якості головного тренера ПСЖ.