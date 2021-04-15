УЄФА може змінити правило виїзного голу, через яке Роналду і компанія вилетіли з ЛЧ

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) планує видозмінити виїзні голи. Організація легалізує нововведення, швидше за все, вже на цьому тижні.

Зміна стосується голів у екстратаймах

Точні удари у виїзних матчах переважатимуть лише в основний час поєдинку. Проте, на рішучі зміни футбольні чиновники йти не хочуть.

Дивіться також Жорстоке покарання: УЄФА дискваліфікував гравця Славії на 10 матчів за расизм

Раніше, якщо учасники єврокубків у матчі-відповіді обмінювалися голами в экстра-таймах, то в наступний раунд турніру пробивалися гості за рахунок виїзного гола.

Зазначається, що ці зміни планують погоджувати на найближчому засіданні комітету УЄФА по змаганнях, що відбудеться 16 квітня.

До прикладу, потенційна зміна могла врятувати Ювентус у поточній Лізі чемпіонів. Основний час обох матчів між "б'янконері" і Порту на стадії 1/8 фіналу завершився з рахунком 2:1 на користь господарів.Екстратайм у Турині став фатальним для Роналду і компанії – "дракони" забили другий, а переможний гол Рабйо не дозволив Ювентусу продовжити боротьбу. Якби правило в додатковий час вже не діяло, то команди виконували б серію пенальті.